Forte terremoto nel fiorentino, verifiche sulla circolazione ferroviaria

Un violento di terremoto ha messo in allerta la popolazione del fiorentino, sentito bene anche nella vicina Emilia-Romagna. Alle 5.10 di stamani, 18 settembre, una scossa di magnitudo Richter 4.9 è stata registrata dall'Ingv a circa 3 km a sud ovest del comune di Marradi (Fi), a 42 chilometri a nord di Firenze. E' seguito poi il tipico sciame di scosse minori, fino le ore 8.

L'episodio ha avuto impatto sulla circolazione ferroviaria. Sono infatti scattate sospensioni e controlli nelle immediatezze del fatto. La linea tra Bologna, Firenze e Faenza, con interessati Borgo San Lorenzo e Marradi, è ancora ferma alle ore 9.40, come segnalato dallo stesso presidente della Regione Eugenio Giani. Lui stesso ha informato su Facebook intorno alle 7.30 che "ho parlato con il sindaco Tommaso Triberti di Marradi e non ci sono danni a persone. Circa 300 le chiamate arrivate alla nostra centrale 112 di richiesta informazioni e paura, senza particolari criticità. Otto le chiamate trasferite ai Vigili del Fuoco e zero all'emergenza sanitaria. Attivata la Protezione Civile per assistenza alla popolazione". E' stata deviata su Prato per alcune ore l'alta velocità, provvedimento sospeso nell'ultimo aggiornamento delle 9.40.

Peggio è andata in zona Tredozio, provincia di Forlì-Cesena, dove il sindaco Simona Vietina parla di "molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale, e stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, dieci persone". Sul posto le verifiche dei Vigili del Fuoco non hanno riscontrato criticità strutturali. In ogni caso è interessato del caso il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo e il Funzionario del Comando partiti per Marradi.