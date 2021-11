Terremoto in mare sentito fino a Pisa: Livorno chiude le scuole

Scossa di terremoto a Livorno stamani, sabato 20 novembre. Il sisma è stato registrato alle 6.21 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con intensità di magnitudo 3.5: l'epicentro è stato individuato 15 km a sud della costa (ipocentro 13 km di profondità). Nella città labronica il tam tam social è partito immediatamente, con la scossa che è stata avvertita anche a Pisa, Cecina, Rosignano e in Versilia.

Di seguito al terremoto si sono avvertite altre due scosse di intensità 2.0 e 2.1. Il Comune di Livorno, in via precauzionale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per valutare eventuali criticità nelle strutture. Il sindaco Luca Salvetti ha spiegato che al momento non si registrano danni.

