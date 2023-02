Terremoto in Turchia e Siria: pronto a partire il soccorso della Toscana

Anche la Toscana si è attivata per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria. Il Dipartimento di Protezione civile nazionale ha infatti attivato i Vigili del Fuoco per l’attività dei nuclei Usar (Urban Search and Rescue), e di conseguenza è stata attivata la funzione sanitaria svolta dal sistema Maxiemergenze della Regione Toscana con sede a Pistoia. La struttura regionale che accompagnerà i nuclei Usar dei Vigili del Fuoco partirà oggi pomeriggio da Pisa.

I Vigili del Fuoco fanno sapere che, in caso di accoglimento della richiesta da parte delle autorità turche e sotto il coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile, è pronto a partire un team composto da 40 pompieri del team Usar per operazioni di soccorso fra le macerie, con tecnici esperti nella valutazione e analisi del danni. Reso disponibile dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco anche un team con 12 esperti Tast (Technical Assistance and Support Team) del Corpo nazionale, in grado di fornire supporto nel coordinamento e nella gestione operativa di emergenze complesse in paesi esteri, da un punto di vista logistico e tecnico.

Il primo team Usar sta ultimando i preparativi per essere pronto a partire nel pomeriggio dall’aeroporto di Pisa. La regione ha intanto previsto un invio di 2 medici e 7 infermieri che fanno parte del sistema del 118 regionale per fornire assistenza sanitaria.

"Appena abbiamo appreso le drammatiche notizie provenienti da Turchia e Siria - ha commentato il presidente Eugenio Giani - ed è arrivata la richiesta dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, abbiamo messo a disposizione personale e attrezzature per dare il contributo della Toscana in questa immane tragedia".