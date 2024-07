Dallo scorso 5 luglio il fontanello di acqua ad alta qualità di La Rosa (Terricciola), situato in piazza della Civiltà Contadina, è nuovamente attivo. Si sono infatti concluse le ultime lavorazioni di Acque sull’impianto - durate nel complesso due settimane - necessarie a rinnovare la parte impiantistica interna.

Questa attività rientra nel quadro degli interventi programmati dal gestore idrico sui fontanelli realizzati nello scorso decennio che, per quanto ancora perfettamente funzionanti, vengono ulteriormente efficientati. Il rinnovo della struttura interna è stata inoltre l’occasione per il rifacimento della parte frontale e l’introduzione dei nuovi erogatori 'nascosti' e dei pulsanti a pedale, in sostituzione di quelli a bottone: misure che migliorano ulteriormente, anche in termini di sicurezza igienico-sanitaria, la qualità di un servizio gratuito e molto apprezzato dalla popolazione.

Lo scorso anno il fontanello di La Rosa ha infatti erogato 218mila litri di acqua ad alta qualità, per un risparmio ambientale di quasi 6 tonnellate di plastica e per un valore economico di circa 46mila euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.