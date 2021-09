A Cisanello la terza dose del vaccino anti-Covid a trapiantati e immunodepressi

Da lunedì 20 settembre i pazienti trapiantati e immunodepressi seguiti dai medici dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana potranno ricevere, al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria, una terza dose del vaccino anti-Covid-19.

Chi ha ricevuto la prima e la seconda dose da almeno 28 giorni verrà contattato telefonicamente da un operatore dell’ospedale per concordare un appuntamento. La vaccinazione verrà effettuata a Cisanello, edificio 30, ingresso C, dal lunedì al venerdì, dal 20 settembre al 1° ottobre, dalle 8 alle 14.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 050 99 44 52 da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 14, oppure rivolgersi al proprio specialista di riferimento o medico di medicina generale per capire quali sono le indicazioni previste dalla Circolare 14 settembre 2021 del Ministero della Salute: 'Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19'.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani è soddisfatto dell'organizzazione regionale: "Le aziende sanitarie toscane sono già pronte per somministrare la terza dose ai pazienti che rientrono nelle categorie indicate dal Ministero della Salute. Le prime chiamate sono già partite ed andremo avanti nel rispetto delle disposizioni nazionali portando avanti, in contemporanea, il completamento del ciclo vaccinale di tutti gli altri cittadini che hanno già fatto la prima dose e andando ad intercettare, con tutti gli strumenti attivati, i cosiddetti indecisi. Ritengo che sia assolutamente raggiungibile l’obiettivo dell’80% della copertura vaccinale della popolazione toscana entro il 30 settembre. Siamo già intorno al 78% con la prima dose ed abbiamo ancora due settimane per tirare le fila e mettersi al sicuro dal Covid".