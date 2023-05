San Giuliano Terme: la riqualificazione dei laghetti di Campo diventa una tesi di laurea

Una tesi di laurea magistrale con a tema i laghetti di Campo al centro dell'iniziativa che si terrà nella sala consiliare del Comune di San Giuliano Terme il prossimo martedì 30 maggio alle ore 18. Il lavoro accademico è stato condotto da Elisa Ducci, fresca di laurea in Ingegneria edile-architettura presso l'università di Pisa, che ha discusso nel novembre 2022 una tesi di laurea magistrale dal titolo 'La progettazione del parco dall'agricoltura e della ricerca dei Laghetti di Campo', raggiungendo il risultato di 110 e lode.

L'evento sarà aperto dall'introduzione dell'assessore alla rigenerazione urbana Matteo Cecchelli che coordinerà anche l'incontro, mentre a seguire si alterneranno, oltre all'autrice, i relatori della tesi: la professoressa architetto Luisa Santini, l'architetto e phd Enrico Bascherini e il professor Fabrizio Cinelli, agronomo dell'università di Pisa, affiancati dagli architetti del comune di San Giuliano Terme: Monica Luperi, responsabile del procedimento del Servizio urbanistica ed edilizia privata, Michela Luperini e Andrea Tedoldi dell'ufficio Urbanistica. Concluderà i lavori l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi.

"Il lavoro di Elisa Ducci è la dimostrazione di come i laghetti di Campo abbiano una importante rilevanza per il territorio sangiulianese e non solo, vista la posizione a ridosso del confine con altri comuni dell'area pisana - sostiene l'assessore Cecchelli - Si tratta della prima tesi di laurea su quel luogo che sta facendo da apripista ad altri laureandi che stanno lavorando su tesi con lo stesso tema. La zona dei laghetti è un luogo di riferimento per la frazione, ma non solo, perché il Comune intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa, associativa, ambientale, naturalistica, didattica, culturale, scientifica e di ricerca, turistica e sportiva del Parco, nel rispetto dell’ambiente e nella sua specifica accezione di bene comune. In questo caso studio e ricerca sono di aiuto nel recupero e la valorizzazione di aree industriali dismesse".

"Come amministrazione comunale stiamo continuando a lavorare al miglioramento del Parco urbano dei laghetti, anche dal punto di vista ambientale, come testimonia la recente approvazione del regolamento a tutela di quest'area - afferma l'assessore Pancrazzi - Il patrimonio che essa rappresenta deve essere valorizzato e al tempo stesso protetto, sia affinché la cittadinanza tutta possa goderne, sia perché ambienti di questo tipo saranno probabilmente molto importanti per aiutarci nelle future sfide che la crisi climatica ci metterà di fronte".