Coronavirus e scuola: test antigenici nelle elementari e medie di Peccioli

L'amministrazione comunale di Peccioli, in accordo con la dirigenza scolastica, ha deciso di promuovere e organizzare dei test antigenici rapidi salivari per tutti gli studenti e il personale che lavora nelle scuole elementari e medie. La misura segue quella dell'installazione degli impianti per il ricambio d’aria e l'allestimento di nuovi spazi per aumentare la metratura a disposizione.

Su informativa inviata dalla scuola ai genitori di tutti gli alunni prima delle festività natalizie, sono state raccolte le adesioni e alla ripartenza della didattica in presenza, il 7-8 gennaio i primi test sono stati effettuati alle medie e l’11-12 gennaio alle elementari. "Dopo il controllo della temperatura corporea effettuata all’ingresso dei plessi attraverso termoscanner - si legge in una nota del Comune - quello dei test antigenici rapidi è un ulteriore strumento di prevenzione e riduzione del rischio di contagio che permette a tutti di stare più tranquilli nel graduale ritorno alla normalità".

I controlli effettuati nelle scuole di Peccioli, finora non hanno evidenziato casi sospetti, ma ha restituito sempre degli esiti negativi. I test antigenici rapidi salivari a studenti e personale scolastico vengono effettuati ogni due settimane con il supporto di un medico di base e due infermieri professionali in pensione. L’amministrazione ha deciso di allargare questa misura preventiva e contenimento del rischio di contagio anche agli autisti del servizio scuolabus e al personale dell’asilo nido comunale.