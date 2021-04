Test antigenici rapidi gratuiti per i residenti di Peccioli

Il 7 e 8 aprile i cittadini potranno recarsi in ordine alfabetico e secondo fasce orarie nell'area dedicata a Peccioli Bassa per effettuare il test

L'amministrazione di Peccioli, per il contenimento del contagio da Covid-19, la prossima settimana organizzerà una campagna di test antigenici rapidi gratuiti per i cittadini residenti nel comune. Si potranno sottoporre a questi tamponi rapidi tutti i pecciolesi aventi dai 14 ai 79 anni di età che si dovranno presentare in precise fasce orarie e in ordine alfabetico nella zona dell’Incubatore d’Imprese (Peccioli Bassa), dove saranno allestiti dei gazebo ai quali recarsi in auto, al fine di evitare assembramenti e ridurre al minimo il contatto fra operatore e cittadino.

A queste postazioni, ad attendere i cittadini, ci saranno degli infermieri professionali e i dipendenti del Sistema Peccioli. Il personale sanitario eseguirà il prelievo oro-faringeo attraverso i finestrini e il responso verrà consegnato senza che le persone debbano scendere dalla loro auto. In caso di positività del test rapido, l’amministrazione si è organizzata per effettuare sul posto, con personale sanitario attrezzato, il tampone molecolare.

I test saranno eseguiti nei giorni di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 secondo convocazioni in ordine alfabetico.

