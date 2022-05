Test per prevenire il diabete in Piazza dei Miracoli: è 'Lions in piazza'

Lions e Misericordie insieme per prevenire il diabete, con la campagna di prevenzione e sensibilizzazione 'Lions in piazza'. Domani, sabato 28 maggio, appuntamento a Pisa, in Piazza dei Miracoli, dove dalle 9 alle 18.30 saranno presenti 4 ambulatori mobili e un’ambulanza delle Misericordie per consentire a chi vorrà di sottoporsi ad appositi test per valutare il rischio per gli adulti di sviluppare il diabete mellito di tipo 2.

Grazie a mezzi e strumenti delle Misericordie e agli operatori sanitari dei Lions, saranno effettuati test glicemici, lipidici, cardio-vascolari, oculistici per le patologie correlate alla malattia diabetica. Il progetto mira, attraverso un’opera di sensibilizzazione e d’informazione, alla prevenzione del diabete mellito tipo 2, tipico dei soggetti adulti, all’educazione terapeutica ed alla conoscenza dei principali fattori di rischio che favoriscono lo sviluppo della malattia.

L’iniziativa di Piazza dei Miracoli è realizzata grazie all’impegno e alla collaborazione di Lions Distretto Toscana e Lions Pisa, Federazione regionale delle Misericordie, Coordinamento Misericordie Pisane e Misericordia di Pisa.

Le prossime date in programma sono domenica 29 maggio a Pescia (piazza Mazzini, ore 9.30-18); sabato 4 giugno a Fornaci di Barga (piazza 4 Novembre ore 9-18) e Volterra (piazza dei Priori, ore 10.30-18); sabato 11 giugno a Massa (piazza Aranci, ore 9-18.30); sabato e domenica 25-26 Giugno sulla Montagna Pistoiese a Cutigliano (piazzale Sant’Antonio, ore 10-20).