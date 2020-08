'Movida si...cura': a Pontedera e a Tirrenia test sierologici gratuiti

Tornano gli appuntamenti con la campagna di prevenzione 'Movida si...cura' che prevede test sierologici gratuiti per i ragazzi e alcool test nei luoghi più affollati della vita notturna, in città e sulla costa. L'iniziativa anti Covid prevede i sierologici per tutti i giovani che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060, per verificare se l'infezione è in fase attiva. Sarà anche possibile effettuare alcool test, sempre su richiesta degli interessati.



'Movida si...cura' è partita il 25 luglio a Firenze in Piazza Santo Spirito e sarà attiva fino al 26 settembre 2020 nelle piazze di varie località costiere e città d'arte, tutti i venerdì e i sabati, dalle ore 22 alle 2 del mattino (salvo diverse indicazioni).

Nei luoghi della campagna saranno allestiti gazebo e posizionati mezzi mobili del volontariato sociale (Misericordie, Anpas, Croce Rossa italiana), cui rivolgersi per effettuare il test sierologico gratuito e avere tutte le informazioni necessarie.

Saranno messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel. Oltre a quella del volontariato sociale è prevista la presenza, su base

volontaria, di personale infermieristico delle Asl.



Ecco dove si troveranno i gazebo nei giorni venerdì 7 e sabato 8 agosto.



7 agosto

Località costiere: Marina di Massa, Viareggio Darsena, Torre del Lago, Tirrenia, Terrazza Mascagni Livorno, Follonica, Marina di Grosseto (ore 20-24), Portoferraio



Città: Firenze Piazza Santo Spirito, Pontedera Golena



8 agosto



Località costiere: Marina di Massa, Viareggio Darsena, Torre del Lago, Tirrenia, Livorno Terrazza Mascagni, Follonica, Marina di Grosseto (ore 20-24), Marina di Campo



Città: Firenze Piazzale Michelangelo Lungarno del Tempio, Pontedera Golena



Le tre regole di 'Movida si..cura' da ricordare sempre: indossare la mascherina, lavarsi le mani, mantenere la distanza di sicurezza.

