Progetti e imprese, Ivan Cini raddoppia: "Presto un boutique hotel a 100 metri dalla Torre"

Un salto nel buio per alcuni, una follia per altri: un sogno per tre imprenditori giovanissimi, tutti nati negli anni '80, che nella tarda primavera contano di aprire un boutique hotel a due passi dalla Torre con l'obiettivo di attirare a Pisa un turismo nuovo, differente, fatto di eccellenza e altissima qualità dall'accoglienza al servizio più semplice. Il protagonista principale è Ivan Cini, architetto pisano di 33 anni che dal 2018 ha messo da parte il mestiere per il quale ha studiato una vita per lanciarsi nel settore degli hotel di lusso.

Dal 2018 il suo Palazzo Cini ha collezionato successi e altissimo gradimento da parte dei frequentatori, tanto da entrare nel 2020 nella ristretta cerchia del 10% delle strutture ricettive in tutto il mondo consigliate da Trip Advisor. Nonostante la pandemia e la crisi economica che da quasi un anno attanaglia l'Italia, Ivan ha deciso di raddoppiare il suo impegno nel settore, supportato da due soci che, prima ancora, sono due amici fraterni: Fabio Cannucci e Ramon Bianchi. Insieme hanno rilevato uno storico albergo situato a circa 100 metri da Piazza dei Miracoli con l'idea di farne un boutique hotel.

"Fabio ha 35 anni e da tredici lavora nel settore alberghiero - spiega Ivan Cini - è stato direttore del Grand Hotel Palazzo a Livorno e da poco ricopre la stessa carica al Mercure di Viareggio. Ramon ha 39 anni ed è un ingegnere civile con un'esperienza lavorativa molto lunga nel Regno Unito. A gennaio si è trasferito a Milano. Sono i miei due compagni di avventura nel 'The Rif - Boutique Hotel': così si chiamerà il nuovo hotel di lusso che verosimilmente aprirà le porte in tarda primavera".

Ivan spiega che "la nuova struttura avrà 15 camere e una mega suite dotata dei miglior comfort. Inoltre l'hotel conterà su circa 2mila metri quadri di giardino e parcheggio interno. Il progetto partirà a brevissimo con i lavori di restauro che dureranno circa tre mesi". Poi il via ufficiale con l'apertura del locale, "nel quale creeremo una squadra di lavoro giovane e affiatata. Andremo alla ricerca di collaboratori freschi, brillanti e in grado di accumulare conoscenze e abilità strada facendo. L'esperienza si forma sul campo: è uno dei nostri concetti guida".

A chi sottolinea la precarietà di un progetto così a lungo termine in un periodo nel quale si naviga a fatica a cortissimo raggio, Ivan risponde con sicurezza: "Il settore alberghiero è sicuramente uno dei più colpiti dalla crisi, ma dopo ogni tempesta torna sempre il sereno. Credo che la ripartenza sia più vicina di quanto pensiamo, ci sono alcuni numeri che lo evidenziano. Come, ad esempio, il fatto che per la prossima estate siano già arrivate le prime prenotazioni a Palazzo Cini: c'è voglia di tornare alla normalità".

Il calo del fatturato negli ultimi dodici mesi è innegabile, anche in questo caso i registri contabili non lasciano spazio a altre interpretazioni, ma all'interno di questo dato ci sono delle differenze da sottolineare: "Nel mio caso personale - conclude Ivan - da luglio a ottobre 2020 il volume degli affari è tornato ai livelli pre-Covid, con una percentuale di occupazione delle camere di Palazzo Cini che ha sfiorato il 100%. E' la dimostrazione che, seguendo scrupolosamente protocolli e indicazioni, fino a quando ce ne saranno, e credendo fermamente nella qualità del proprio lavoro, è possibile tornare alla normalità".