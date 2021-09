Times Higher Education: la Normale è la miglior università italiana nelle Scienze fisiche

Pubblicata la classifica 'World University Rankings by Subject 2022'. La scuola di eccellenza pisana è 68ª al mondo

La Scuola Normale Superiore è la prima università italiana nel settore Scienze fisiche, che include matematica e statistica, fisica e astronomia, chimica e geologia. E' il responso della classifica per aree tematiche di Times Higher Education, pubblicata quest’oggi: 'World University Rankings by Subject 2022'. La Normale si colloca in 68ª posizione a livello mondiale, su 1.227 università classificate, avanzando di 14 posizioni rispetto al piazzamento dello scorso anno (era 82ª). E' inoltre la migliore del nostro Paese su 39 università italiane conteggiate.

Prime università al mondo nelle Scienze fisiche (Physical Sciences) sono quelle statunitensi, con 7 istituzioni nei primi 10 posti e 35 tra i primi 100. In particolare sul podio si collocano Università della California (Berkeley), California Institute of Technology e Princeton University. A interrompere il dominio americano e in parte anglosassone è lo svizzero ETH di Zurigo (9°).

Le classifiche per settore di Times Higher Education utlizzano 13 indicatori di prestazione per valutare 5 ambiti universitari che sono qualità dell’insegnamento, qualità della ricerca (ciascuno ha un peso del 27,5% sula determinazione del punteggio finale) influenza della ricerca (35%), internazionalizzazione del personale docente e degli studenti (7,5%), innovazione (2,5%). Oltre alle Physical Sciences, sono state stilate graduatorie anche per i settori Life Sciences, Clinical & Health, Psychology.

"Nonostante il confronto squilibrato rispetto a università con un numero molto maggiore di docenti e studenti, la Scuola Normale ottiene un risultato significativo nel settore Scienze fisiche, che copre percorsi di studio e ricerca dell’intera nostra Classe di Scienze a Pisa - è il commento del Direttore della Scuola Normale Superiore, Luigi Ambrosio - tra l’altro pochi mesi fa, a giugno, nella classifica di settore di un’altra agenzia, la russa Round University Ranking, la Scuola Normale risultava prima università italiana e tra le prime venti su scala globale per quanto riguarda le scienze matematiche, fisiche e chimiche. Cambiando quindi valutatore, criteri, numero di università conteggiate, resta l’ottimo giudizio che ci viene riservato in un ambito così importante per la tradizione della Scuola Normale".