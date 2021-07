Trionfo di cibo e sapori sul litorale nella prima tappa di 'Tipici da Spiaggia'

Grande successo per la kermesse che vede protagonista il Made in Italy negli stabilimenti balneari

Mucco pisano, stoccafisso alla livornese, cacciucco, ribollita e tanti altri piatti tipici della tradizione locale alla ribalta in 'Tipici da Spiaggia', la rassegna organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, Sib (Sindacato Italiano Balneari) e Fipe-Confcommercio che promuove i prodotti agroalimentari di qualità del territorio all'interno degli stabilimenti balneari del litorale pisano. Nella prima tappa andata in scena giovedì 29 luglio gli stabilimenti aderenti hanno proposto nei loro menu piatti e prodotti tipici con specialità del territorio: stoccafisso alla livornese e torta 'coi bischeri' per il Bagno Laura di Tirrenia; ribollita, ossobuco alla fiorentina, crostini toscani e pizza fiorentina al Bagno Roma di Tirrenia; il cacciucco di 'Mamma Laura' per l'omonimo ristorante del Bagno Arlecchino di Marina di Pisa; mucco pisano, formaggi, pasta, legumi e vino di aziende agricole locali al Bagno Mirasole di Marina di Pisa.

"Un'offerta orientata alla qualità e alle eccellenze del nostro territorio - commenta il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani - i clienti hanno potuto apprezzare i prodotti tipici in una piacevole serata all'insegna del Made in Italy sulle spiagge del litorale pisano. Un'iniziativa che permette di arricchire e integrare l'offerta turistica degli stabilimenti balneari con la possibilità di degustare i prodotti che rendono apprezzata la nostra cultura enogastronomica in tutto il mondo".

"Tipici da Spiaggia esalta la bellezza del litorale in un connubio perfetto con i piatti della nostra tradizione" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Un abbinamento che permette di valorizzare quel sistema di accoglienza che premia la qualità degli stabilimenti balneari e delle loro attività di ristorazione, protagonisti assoluti del cibo e delle vacanze all'insegna del Made in Italy".

Tipici da Spiaggia torna il 26 agosto con nuovi piatti e specialità da gustare negli stabilimenti aderenti: Bagno Marco Polo (Marina di Pisa), Bagno Luana (Tirrenia), Bagno Calypso (Tirrenia), Bagno Mistral (Tirrenia), Bagno Lido (Calambrone), Bagno Europa (Tirrenia), Bagno Nettuno (Tirrenia), Bagno Mirasole (Marina di Pisa).