Calcinaia, tir articolato si blocca sul ponte di via Giovanni XXIII: strada liberata dopo ore

Nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre un tir articolato ha imboccato il ponte di via Giovanni XXIII a Calcinaia, provocando un incidente che ha provocato un forte rallentamento del traffico. Il senso di marcia che da Calcinaia porta verso Pontedera-Fornacette è stato chiuso, mentre è rimasto operativo esclusivamente per le automobili la corsia che da Pontedera-Fornacette va in direzione di Calcinaia.

Il Comune di Calcinaia, dal momento che le operazioni di rimozione del rimorchio hanno occupato diverse ore, ha consigliato tutti gli automobilisti, le cittadine e i cittadini di utilizzare la viabilità alternativa attraverso Montecchio e la SR439 per raggiungere Pontedera oppure la Provinciale Vicarese per chi desiderava recarsi a Fornacette. Intorno alle 17.30 la viabilità è stata ripristinata integralmente.