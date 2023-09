Lavoro: in Comune tirocini per laureandi e neolaureati

Promuovere percorsi di formazione professionale in un ambiente lavorativo consolidato nelle dinamiche organizzative e istituzionali. E’ con questo obiettivo che il Comune di Pisa intende attivare, presso le strutture dell’amministrazione, percorsi di tirocinio curriculare ed extracurriculare rivolti a giovani laureandi e laureati.

“Nell’ambito delle politiche attive del lavoro - dichiara l’assessore Gabriella Porcaro - abbiamo deciso di attivare le convenzioni aventi ad oggetto i tirocini curriculari ed extra curriculari stipulate con l’Università di Pisa, Firenze e Siena per consentire ai giovani laureandi e laureati di poter fare esperienze lavorative nell’ente comunale. Il tirocinio si svolgerà nell’area amministrativa del Comune e sarà finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze specialistiche per agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani. Sono profondamente convinta che gli stage e i tirocini costituiscano un’importantissima occasione di approccio concreto al mondo del lavoro, a questo proposito l’ente comunale intende fare la sua parte offrendo ai giovani l’opportunità di conoscere il mondo della Pubblica Amministrazione, una realtà affascinante e attrattiva, nella quale è possibile avviare interessanti carriere. La Pubblica Amministrazione ha bisogno di nuove leve e lo stesso Comune di Pisa intende investire nelle risorse umane, per tali ragioni ci siamo mossi per dare ai nostri giovani un’occasione di speranza affinché rimangano nella città dove potranno far fruttare i loro talenti”.

Per quanto riguarda i tirocini extracurriculari il Comune provvederà a pubblicare un bando rivolto a giovani laureati. Per presentare la propria candidatura questi ultimi dovranno aver conseguito il titolo di laurea da meno di 24 mesi entro la data di scadenza dell’avviso. I candidati non dovranno inoltre aver compiuto il 30° anno di età al momento dell’effettivo inizio del tirocinio. Non potranno infine essere ospitati tirocinanti con i quali il Comune di Pisa abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio. Il tirocinio avrà la durata di sei mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi) con un orario di 25 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze del Comune. Per questi tirocini è prevista una borsa di studio dell'importo di 500 euro, finanziata sul bilancio del Comune.

Il Comune apre infine le porte anche ai cosiddetti 'tirocini curriculari', il cui svolgimento è necessario per portare a compimento il corso di studi. In tal senso è a disposizione per tutte le aree tematiche di attività dell'ente. A questo fine sono già attive convenzioni con l’Università di Pisa (dipartimenti di Civiltà e forme del sapere; Economia e management; Filologia, letteratura e linguistica; Giurisprudenza; Ingegneria civile e industriale; Ingegneria dell'energia dei sistemi del territorio e delle costruzioni; Scienze agrarie, alimentari e agroambientali; Scienze politiche; Medicina), l’Università di Firenze e l’Università di Siena.