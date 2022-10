Tirrenia, domenica mercato straordinario: le modifiche al traffico

Domenica 23 ottobre si svolgerà a Tirrenia un mercato straordinario. Per consentire lo svolgersi della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato le seguenti modifiche temporanee alla viabilità, valide dalle ore 7 alle ore 22:

- Piazza Belvedere lato est, via dei Fiori e piazza dei Fiori: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva.

- Via degli Oleandri intersezione via dei Fiori: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva solo negli stalli riservati al mercato.

- Via degli Oleandri, nel tratto compreso tra via Pisorno e via dei Fiori: divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei residenti, dei soggetti autorizzati, tra cui i mezzi raccolta rifiuti, i fornitori di attività commerciali e i dimoranti nelle strutture ricettive; istituzione del doppio senso di circolazione, in modalità di senso unico alternato a vista; Integrazione del segnale di accesso vietato con 'Eccetto residenti ed autorizzati'.

- Via degli Ontani intersezione con via dei Fiori: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva solo negli stalli riservati al mercato.

- Via degli Ontani, nel tratto compreso tra via dei Fiori e via delle Rose: divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei residenti, dei soggetti autorizzati, tra cui i mezzi raccolta rifiuti, i fornitori di attività commerciali e i dimoranti nelle strutture ricettive; istituzione del doppio senso di circolazione, in modalità di senso unico alternato a vista; integrazione del segnale di accesso vietato con 'Eccetto residenti ed autorizzati'.