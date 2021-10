Scomparsa Tiziano Bigagli, il cordoglio dell'amministrazione comunale

Profondo cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Tiziano Bigagli, pilastro delle manifestazioni storiche pisane.

"Se ne va uno storico protagonista delle tradizioni pisane - sottolinea l'assessore alle Tradizioni storiche Filippo Bedini - Tiziano Bigagli si è sempre distinto per il rispetto di ruoli e regole, dimostrando forte senso di responsabilità e attaccamento. Dopo aver vissuto nel Gioco del Ponte fin da giovane, è stata una delle figure di riferimento dal momento della ripresa dell’inizio degli anni ’90. Capitano delle guardie al campo con corazza di Tramontana, poi maggiore sergente, Bigagli ha saputo tirare su molti giovani, formandoli e trasmettendo loro la sua passione. Ha vissuto anche il mondo delle Repubbliche marinare, per anni come Sergente della Repubblica. È stato anche un artista, rivelandosi bravissimo nel riprodurre i targoni del Gioco: alcune sue opere sono degli autentici capolavori. Ogni tanto è venuto a trovarmi in ufficio, dispensando disinteressatamente consigli e dimostrando un attaccamento alle tradizioni storiche che ho riscontrato in poche altre persone. Le più sentite condoglianze dell'amministrazione tutta alla sua famiglia e in particolare al figlio Alessandro".