Scagliano un tombino contro la vetrina di un ristorante: fermati

Hanno lanciato un tombino contro la vetrina di un ristorante ma il forte rumore ha svegliato i residenti che hanno chiamato la Polizia. E' successo la notte scorsa in via Benedetto Croce dove è giunta una pattuglia della Squadra Volanti che, grazie all'allarme lanciato dai condomini di un edificio adiacente il locale, è riuscita a fermare i due ladri che dopo il danneggiamento della vetrata si erano allontanati senza riuscire a rubare niente. Si tratta di due italiani residenti in provincia di Pisa. In attesa di giudizio, per loro è subito scattato il divieto di ritorno nel Comune di Pisa.