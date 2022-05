Medici di famiglia: a Casciana Terme Lari entra in servizio il dottor Fantozzi

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che dal 28 maggio prossimo, nell'ambito territoriale di Casciana Terme Lari, entrerà in servizio come medico di assistenza primaria il dottor Tommaso Fantozzi. Chi volesse scegliere il dottor Fantozzi come proprio medico di famiglia può farlo attraverso le modalità già note.

La scelta può essere fatta dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli Asl, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può infatti accedere tramite:

App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store);

richiesta con form on-line all'indirizzo https://form.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=cambio-medico;

toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico; Totem PuntoSI;

Portale web Open Toscana: il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.