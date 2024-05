Tonnellate di rifiuti pericolosi in un deposito meccanico: 7 denunciati

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha portato a termine nei giorni scorsi una vasta operazione di Polizia Giudiziaria a tutela dell’ambiente. I finanzieri della Compagnia di Pontedera, insieme al personale della Sezione Aerea di Pisa, hanno individuato a Calcinaia un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, a seguito di un’attività info-investigativa, di osservazione e controllo del territorio.

Nel corso della preliminare ispezione, svolta con l’ausilio dell’Arpat di Pisa, nell’area sono stati individuati decine di autoveicoli in stato di abbandono, privi di parti essenziali per l’uso e la conservazione, poi carcasse di mezzi agricoli, un locale adibito ad officina per la riparazione di auto e numerosi recipienti in plastica contenenti oli esausti. Riscontrato un grave pericolo per la salute pubblica, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro l’area, pari a una superficie complessiva di 1.646 mq, un locale adibito ad officina e 82 tonnellate di rifiuti pericolosi.

Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria la titolare dell’impresa operante nel settore delle riparazioni meccaniche, una cittadina italiana di 58 anni, per reati di inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti, nonché 6 soggetti privati, identificati quali proprietari dei veicoli abbandonati, per il nuovo reato di deposito o abbandono di rifiuti pericolosi previsto dall’art. 255 comma 1 del D. Lgs.n.152/06 (Testo Unico Ambientale). Nel contempo sono stati subito allertati gli enti competenti al fine di predisporre la verifica della salubrità dell’area e dare tempestivo inizio alle operazioni di bonifica.