Topi e escrementi alle scuole Gereschi: "Perchè non è stata effettuata la derattizzazione?"

"Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza alle scuole Gereschi di ratti ed escrementi di ratti che sono stati rinvenuti, ripetutamente, all'interno di alcuni locali della scuola stessa per tutta la settimana nonostante alcuni interventi di pulizia che non sembrano essere stati in alcun modo risolutivi". A denunciare la visita indesiderata dei roditori nell'istituto scolastico è Ciccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in Comune, che rende noto di aver presentato sull'argomento un question time in Consiglio comunale che sarà discusso nella seduta di lunedì 9 ottobre, perchè, sottolinea Auletta, "è compito del Comune garantire la sicurezza e l'igiene dei locali della scuola".

"In questo caso il fatto è ancora più grave perché al piano terra, dove sarebbero stati trovati sia i ratti che gli escrementi di ratti, si trovano anche i locali della refezione scolastica - denuncia il consigliere comunale - per questo abbiamo chiesto chiarimenti al sindaco sulla situazione e sul perché, ad oggi, non si sia ancora proceduto alla sanificazione e derattizzazione completa della scuola prima di farvi entrare nuovamente gli alunni e le alunne".