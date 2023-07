Avviato il procedimento per cambiare il nome di via Giovanni D’Achiardi in via Giusti tra le Nazioni

Il Comune di Pisa ha avviato il procedimento per cambiare la denominazione di via Giovanni D’Achiardi, il rettore dell’Università di Pisa che nel 1938 si rese responsabile dell’espulsione di studenti e docenti ebrei dall’Ateneo Pisano, in via Giusti tra le Nazioni, al fine di commemorare coloro che hanno agito in modo eroico per salvare gli ebrei dalla Shoah.

L’aggiornamento della toponomastica non comporterà l’adeguamento della numerazione civica che rimarrà pertanto invariata. Ai cittadini residenti nella via sarà recapitata un’apposita comunicazione. "Considerato che alcuni operatori economici e proprietari di fabbricati non residenti, possono sfuggire alla nostra rilevazione - si legge nella comunicazione di avvio del procedimento - in tal caso spetta a loro prendere contatto con la Direzione Servizi Demografici del Comune di Pisa".

L’ufficio demografico rimane a disposizione per la visione degli atti e per ogni informazione relativa. Eventuali memorie scritte inerenti il procedimento devono essere presentate entro 15 giorni da oggi, 26 luglio, con due modalità: a mano, presso l’Ufficio Residenze, Edificio Sesta Porta, via C. Battisti 53, 56125 Pisa, piano 4°, orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30; Per pec: comune.pisa.anagrafe@pec.it, indicando nell’oggetto 'Via Giovanni D’Achiardi - Ufficio Residenze'.

L’avvio del procedimento, che avrà una durata di 90 giorni, fa seguito ad un atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale nel gennaio scorso. Nella stessa seduta, su proposta del sindaco Michele Conti, era stata approvata anche una seconda delibera per l’intitolazione di un'area verde, situata nei pressi della stessa via d’Achiardi, a Raffaello Menasci. Nato a Livorno nel 1896, Menasci fu arrestato a Roma dai nazisti durante la retata al ghetto del 16 ottobre del 1943, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz due giorni dopo e deceduto poi a Varsavia il 29 febbraio 1944. La cerimonia di inaugurazione di Largo Menasci, si è svolta il 27 gennaio 2023.