Torna la befana di San Casciano di Cascina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In occasione delle festività dell’epifania, il Comitato Paesano di San Casciano in collaborazione con la Parrocchia di San Casciano è lieto di annunciare il suo tradizionale Tour della Befana. Un'esperienza unica che porterà la magia della festa direttamente nelle case dei bambini che ne faranno richiesta. La Befana, con il suo caratteristico aspetto e la sua scopa magica, sarà lieta di visitare i bambini, per donare dolci, caramelle e, soprattutto, un pizzico di magia natalizia. I genitori sono invitati a richiedere la visita della Befana contattando i numeri: Luca 3471185509 - Andrea 3420710549, attenzione posti limitati. L'obiettivo è creare un'atmosfera festosa e calorosa che possa unire le famiglie e diffondere il sorriso nei cuori dei più piccoli.