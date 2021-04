'Io per Lei', la campagna di raccolta fondi Telethon con i cuori di biscotto dedicata alle mamme rare

In prossimità della Festa della Mamma tornano i cuori di biscotto: nelle edicole della provincia aderenti al progetto si potranno acquistare le scatole di dolci a 12 euro

Il 1 e il 2 ,il 15 e il 16 maggio in prossimità della Festa della Mamma tornano i Cuori di Biscotto.Anche quest’anno la campagna di primavera è dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione di Telethon. Anche in quest’occasione i giornalai della Provincia di Pisa aderenti al sindacato Sinagi sono vicini alla Fondazione Telethon: presso le edicole indicate sarà infatti possibile ricevere la scatola di biscotti con una donazione di 12 euro contribuendo così ad un atto di vera solidarietà, una scelta d’amore verso le mamme di bambini con una malatttia genetica rara.

Queste le edicole aderenti:

- Cartofiore, Ponsacco Via Di Gello 193

- Il Giornalaio, Ponsacco Via Togliatti 9

- Alex, Santa Maria a Monte

- Di Sandro, Cascina Via Tosco Romagnola

- Banti, Santa Maria a Monte

- Doppia, Ponte a Egola

- Giuditta, Santa Croce sull’Arno

- Harmony, Bientina

Inoltre anche i giovani dell’Azione Cattolica di Pisa contribuiranno alla raccolta delle donazioni con i 'biscotti' presso:

- Chiesa di San Michele degli Scalzi, sabato 1 maggio dalle 17.30 alle 18.30 e domenica 2 Maggio dalle 10 alle 11

- Chiesa della Sacra Famiglia Via Pistolesi, sabato 1 Maggio dalle 18.30 alle 19.30 e domenica 2 maggio dalle 11 alle 12.15