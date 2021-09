Torre di Pisa superstar nelle mete turistiche cercate su internet

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo (che si celebra il 27 settembre) Google ha pubblicato un blogpost che include alcuni interessanti tendenze sulle principali destinazioni turistiche cercate su Google Maps in Italia e in Europa, insieme a un riepilogo degli strumenti e delle iniziative di Google volte a supportare l’industria del turismo. E' evidente che la pandemia abbia messo a dura prova il settore turistico, ma ad oggi ci sono segnali di speranza su una, seppur lenta, ripresa del comparto. Nell’ultimo anno, Google ha lavorato con il settore del turismo mettendo a disposizione insight, strumenti senza costi e formazione per implementare le competenze digitali con l’obiettivo ultimo di supportare le imprese e le strutture turistiche a prepararsi e adattarsi alla nuova normalità.

Da inizio anno, le destinazioni turistiche più ricercate in Italia su Google Maps sono:

1. Colosseo

2. Costiera Amalfitana

3. Duomo di Milano

4. Gardaland

5. Fontana di Trevi

6. Torre di Pisa

7. Pantheon

8. Piazza Navona

9. Piazza del Popolo

10. Villa Borghese

Per quanto riguarda l’Europa, le dieci destinazioni più ricercate sono quelle di seguito, tre di loro sono in Italia:

1. Tour Eiffel (Francia)

2. Basílica de la Sagrada Família (Spagna)

3. Musée du Louvre (Francia)

4. Europa-Park (Germania)

5. Colosseo (Italia)

6. Plitvi?ka jezera (Croazia)

7. Costiera Amalfitana (Italia)

8. Energylandia (Polonia)

9. Duomo di Milano (Italia)

10. Camp Nou (Spagna)