Covid, la Toscana passa in zona arancione

E' ufficiale. La Toscana passa in zona arancione insieme a Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze sul cambio di colore che andranno in vigore a partire dal 12 aprile. Passa in zona rossa la Sardegna.

Dunque, come ventilato, l'abbassamento dell'indice di contagio sceso sotto il limite dei 250 casi ogni 100mila abitanti ha fatto sì che la Toscana passasse in una zona con minori restrizioni, anche se è molto probabile che il governatore Eugenio Giani deciderà di istituire alcune aree rosse locali su base provinciale o comunale nei territori dove il contagio corre maggiormente, come ad esempio la provincia di Prato, l'Empolese-Valdelsa e il comprensorio del cuoio.