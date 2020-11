Coronavirus, Toscana a rischio: in bilico verso la zona arancione

Coronavirus: per la Toscana rischio 'area arancione'

„

La Toscana, a causa dell'andamento del contagio, rischia di passare dall'area gialla a quella arancione. Nel caso, come riporta FirenzeToday, scatterebbero dunque nuove restrizioni.

"Abbiamo una settimana per migliorare gli indicatori, siamo al lavoro e stiamo facendo il massimo sforzo" ha detto ieri lo stesso presidente della Regione Eugenio Giani.

Gli ultimi dati settimanali diffusi ieri allarmano il Ministero della Sanità e l'Istituto superiore di sanità, che vaglia i 21 indicatori individuati per decidere se una Regione debba stare in zona gialla (dove si trova ora la Toscana), arancione o rossa, quest'ultima il colore che segna le maggiori restrizioni (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria). Tra i 21 indicatori presi in esame del resto ci sono quelli della diffusione del virus e la capacità ospedaliera, cioè i posti letto a disposizione per i malati Covid.

E su questo ultimo punto la nostra Regione sta arrivando con l'acqua alla gola, motivo per cui nelle ultime ore lo stesso Giani con l'assessore alla Salute Bezzini, stanno individuando strutture da trasformare in ospedali dedicati ai pazienti Covid (per esempio nell'ex Don Gnocchi di Pozzolatico e nell'ex Creaf di Prato) per reperire nel più breve tempo possibile altri 1.500/2mila posti letto (parliamo in questo caso di ricoveri ordinari, non terapie intensive).

Con ogni probabilità la Toscana resterà in area gialla almeno fino a venerdì prossimo, 13 novembre, quando arriveranno i nuovi dati settimanali. A quel punto, in base ai 21 parametri scelti a livello nazionale come indicatori 'oggettivi', la nostra Regione potrebbe essere declassata in area arancione. In questo caso tra le nuove restrizioni ci sarebbe la chiusura h24 di bar e ristoranti e il divieto di spostamento tra comune e comune, oltre che il divieto di uscire dai confini regionali (divieto anche in entrata), se non per motivi di necessità, lavoro, studio, salute.

“