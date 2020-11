Coronavirus: Toscana verso la zona rossa

La Regione Toscana sembra essere proiettata verso la zona rossa. La valutazione è ancora in corso ma, a quanto viene appreso da fonti di governo, in base ai dati analizzati dalla cabina di regia dell'Iss e Ministero della Salute, la nostra regione insieme alla Campania dovrebbero passare alla fascia rossa. A quella arancione potrebbero salire invece Emilia Romagna, Marche e Friuli.



Zona rossa: le misure previste

Tra le misure che saranno operative in caso di passaggio all'area rossa della nostra Regione, ci sarà il divieto di ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità. Saracinesche abbassate per i negozi, tranne che per supermercati e per quelli di generi alimentari. Restano aperti edicole, tabaccherie, farmacie, lavanderie, parrucchieri. Rimangono chiusi bar e ristoranti per i quali resta consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Per quanto riguarda la scuola, didattica a distanza oltre che per gli studenti delle scuole superiori, anche per quelli di seconda e terza media. Chiusi i centri sportivi. Consentite attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all'aperto solo in forma individuale.