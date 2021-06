Una piazza dei Cavalieri color arcobaleno per il Toscana Pride

In attesa della parata del Toscana Pride prevista a Livorno nel 2022, ieri pomeriggio, domenica 27 giungo, anche Pisa ha ospitato la manifestazione per rilanciare la Toscana dei diritti: transessuali, transgender, lesbiche, gay, bisessuali, queer, asessuali e intersessuali. Numerose le associazioni e le persone scese in piazza.