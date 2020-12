Covid, la Toscana resta arancione: "Per 14 giorni nella stessa fascia di rischio"

Chi sperava, ed erano in molti, che la Toscana da domani, 13 dicembre, potesse cambiare colore e diventare zona gialla, con il conseguente alleggerimento delle misure, è rimasto deluso, visto che la nostra regione resterà arancione probabilmente per un'altra settimana. A spiegare il perchè della decisione del Ministero della Salute è il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

"La spiegazione è, purtroppo, molto semplice - afferma Mazzeo - il governo impone che per 14 giorni bisogna rimanere nella stessa fascia di rischio, nonostante col DPCM del 3 dicembre il Governo possa decidere di derogare a questa regola (ma al momento non l'ha fatto per nessuna regione). Rispetto la decisione, la massima prudenza di fronte alla pandemia è un dovere, ma questa estrema rigidità non mi convince. I numeri dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono infatti che l'evoluzione del virus nella nostra regione, grazie ai sacrifici di queste settimane, ha decisamente rallentato: l'Rt della Toscana è 0,76 (partivamo da 1,8 quando siamo stati messi in zona rossa), mentre quello nazionale è 0,82. Non ci sono allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali (in alcune regioni gialle invece ci sono), tracciamo il 96,6% dei casi e la classificazione complessiva del rischio secondo la cabina di regia dell'ISS stesso è moderata".