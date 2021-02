Coronavirus, in Toscana 671 nuovi contagi: la zona arancione incombe

I nuovi casi da Covid-19 registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 671 su 20.046 test di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi.

E' quanto anticipa, come di consueto, il governatore toscano Eugenio Giani in un post su Facebook. Il tasso dei nuovi positivi, sottolinea Giani, è del 3,35% (7,1% sulle prime diagnosi).



I dati degli ultimi giorni non lasciano ben sperare, visto che il livello dei contagi è in aumento. La Toscana, dopo cinque settimane in zona gialla, potrebbe passare la prossima settimana in zona arancione. L'indice Rtsoglia limite che prevede dunque il passaggio ad un livello maggiore di restrizioni. L'ultima parola spetta naturalmente all'Istituto Superiore di Sanità nel consueto monitoraggio settimanale.Già la scorsa settimana, con un indice Rt a 0,98, la Toscana era riuscita a rimanere solo per un soffio all'interno della fascia gialla di rischio.