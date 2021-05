Covid in Toscana, "Ricoveri scendono sotto quota mille, crollano i casi positivi tra gli over 80"

"Un altro dato interessante è che tra i nuovi positivi, da qualche giorno, solo circa il 3% è rappresentato da over 80, dimostrazione che la campagna vaccinale ha avuto l'effetto sperato - prosegue Mazzeo - molto probabilmente maggio e giugno rappresenteranno i mesi della svolta nella campagna vaccinale: vista la gran quantità di forniture previste, questo potrebbe permettere di vaccinare la stragrande maggioranza dei toscani entro la fine dell'estate. Alla luce di questo quadro, ho una doppia speranza: in primo luogo che non ci siano più chiusure, secondariamente che si possano legare i colori delle Regioni non più solo all'RT ma anche al tasso di occupazione ospedaliera e alla copertura vaccinale".

La campagna vaccinale in Toscana

E sull'andamento della campagna vaccinale è intervenuto ieri l'assessore regionale Simone Bezzini nel corso dell'audizione settimanale in Commissione Sanità alla quale era presente anche il governatore Eugenio Giani. Durante la riunione è emerso che la Toscana ha superato quota 1,6 milioni di vaccinazioni anti-Covid.

"Negli ultimi giorni - ha spiegato il presidente della Regione - c'è stato un salto di qualità, anche per l'aumento delle dosi di vaccino disponibile, soprattutto di Pfizer. Ritengo che aver raggiunto 1,6 milioni di somministrazioni sia un bel risultato. Abbiamo messo in piedi una rete diffusa e ci siamo messi in sinergia con i medici di base e con il volontariato per l'organizzazione degli hub". L'obiettivo della Regione, ribadisce Giani, "è di arrivare a fine settembre con una quota fra i 2,5 milioni e i 2,8 milioni di vaccini fatti, garantendo quindi l'immunità di gregge. Tutto dipende dalla quantità di dosi che ci mandano". A rendere concreto l'obiettivo è anche l'apertura di nuovi punti vaccinali a Fucecchio, Certaldo, Montecatini, Pistoia, Dicomano, Scarperia, Reggello e in altri luoghi della Toscana. In questo modo, assicura ancora il presidente, "arriveremo a 35mila somministrazioni al giorno negli hub pubblici, a cui si aggiungeranno le vaccinazioni fatte dai medici di famiglia e dai farmacisti, per un totale di 55mila dosi giornaliere". Giani si dice inoltre "orgoglioso" di come la Regione ha condotto la campagna fra gli over 80 dopo le accuse di ritardi iniziali. "Aver fatto ricorso ai medici di famiglia - sostiene - ci ha permesso di raggiungere ben il 98% degli anziani: siamo primi in Italia con il Veneto". Resta peraltro buona la domanda di ogni tipologia di vaccino in Toscana, motivo per il quale al momento l'assessore Bezzini esclude la necessità di ricorrere a open day per la somministrazione di dosi di AstraZeneca.