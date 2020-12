Coronavirus, ora è ufficiale: la Toscana resta arancione

Coronavirus, la Toscana resta arancione altri 7 giorni

La Toscana resta arancione per un'altra settimana, ora è ufficiale. Per il passaggio in zona gialla dovremo infatti probabilmente attendere altri 7 giorni, con il nuovo colore che scatterà, a meno di imprevisti, a partire da domenica 20 dicembre.

La decisione è stata comunicata dal Ministero della Salute e sarà ratificata a brevissimo in un'ordinanza che porterà la firma del ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati che oggi, venerdì 11 dicembre, la cabina di regia ha fornito allo stesso ministro.

Passano in giallo, da domenica 13 dicembre, le regioni Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria.

Da domenica quasi tutta Italia sarà dunque gialla. Saranno arancioni solo Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Campania, Abruzzo (che per la giornata di domani, sabato, sarà rossa) e appunto la Toscana.

La cabina di regia prenderà una nuova decisione venerdì prossimo, 18 dicembre: quel giorno con ogni probabilità sarà stabilito il passaggio in giallo anche per la Toscana, che scatterà la domenica successiva, cioè il 20 dicembre.

Il permanere in arancione, tra le altre cose, impedisce la riapertura di bar e ristoranti (in giallo possono riaprire fino alle 18, rispettando le norme sul distanziamento). Resta anche il divieto, tranne i comprovati motivi di necessità, urgenza e lavoro, di spostarsi fuori dal proprio comune.

Una decisione che segue la logica fin qui seguita delle 2 settimane di permanenza in zona arancione prima di poter passare in giallo, ma che sicuramente scatenerà le proteste delle associazioni di categoria della ristorazione e non solo.