Coronavirus: da lunedì 14 marzo la Toscana torna in zona bianca

Dopo l'esame del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità in merito all'andamento del Covid-19 in Italia, la Cabina di regia ha segnalato che saranno in tutto otto le regioni italiane che da lunedì 14 marzo passeranno in zona bianca. Si tratta nello specifico di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D' Aosta. Attualmente sono in zona bianca sette regioni e due province autonome: Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano e Trento. Restano per ora in zona gialla: Marche, Lazio, Calabria e Sardegna.