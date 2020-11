Toscana zona rossa, scende l'indice Rt: "Zona gialla prima di Natale"

Coronavirus, lettera di Giani al ministro Speranza per far tornare la Toscana zona arancione

"La Toscana ha ormai raggiunto dati che ci possono far chiedere la zona arancione e prima di Natale quella gialla". Così il presidente della Regione Eugenio Giani, in una diretta Facebook ieri sera per fare il punto sull'epidemia di Coronavirus in Toscana. "I risultati - ha aggiunto il presidente Giani - stanno migliorando. Sono 1.351 i nuovi positivi, esattamente la metà del numero del picco più acuto registrato negli ultimi giorni di ottobre".

"Oggi (ieri, giovedì 26 novembre, ndr) abbiamo dati certificati sull'indice Rt che è a 1,2 e siamo lontani dall'1,8 che ci ha portati in zona rossa", ha proseguito Giani. Domenica, 29 novembre, saranno passate due settimane da quando la Toscana, domenica 15 novembre, fu spedita in zona rossa. "Lunedì manderò una lettera al ministro Speranza per chiedere di tornare in zona arancione", ha quindi concluso Giani.