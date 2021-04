Toscana in zona rossa fino al 20 aprile: le misure in vigore

Dopo la parentesi di Pasqua, con tutta l'Italia in zona rossa sabato, domenica e lunedì, da oggi, martedì 6 aprile, torna la divisione in fasce per il nostro paese con la Toscana che rimarrà nell'area rossa almeno fino al prossimo 20 aprile, come stabilito dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza., visto l'andamento dei contagi nella nostra regione.

A differenza del lungo weekend pasquale saranno vietate le visite a parenti e amici, così come non è consentito alcun spostamento se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Coprifuoco sempre in vigore dalle 22 alle 5.



Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperti le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Chiusi bar e ristoranti. Consentita la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La novità più importante contenuta nel nuovo decreto in vigore da domani, 7 aprile, riguarda la scuola. L'attività didattica sarà infatti in presenza anche in zona rossa fino alla prima media compresa. Lezioni a distanza invece per la seconda e terza media e per le scuole superiori.

Per quanto riguarda lo sport è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto del distanziamento e con obbligo di mascherina. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Sono sospese le attività sportive e motorie nei centri sportivi e circoli all'aperto.