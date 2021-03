Coronavirus: la Toscana da lunedì in zona rossa

Da lunedì la Toscana è in zona rossa. L'annuncio del governatore della Regione Eugenio Giani che ieri aveva prospettato invece il mantenimento dell'arancione. "Il Ministro Roberto Speranza mi ha appena comunicato le risultanze della cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico. I dati della Toscana hanno un valore di contagi su 7 giorni pari a 251 su 100mila abitanti, rispetto al limite previsto dal decreto legge approvato dal Governo Draghi di 250 su 100mila abitanti - afferma Giani - il decreto del Ministero della Salute prevede quindi la zona rossa per la Toscana da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile, tenendo conto che nei giorni 3-4-5 aprile si sovrappone al provvedimento del Governo per la zona rossa prevista in tutta Italia".

"Questa restrizione - ha precisato il presidente Eugenio Giani - fa sì che anche gli studenti toscani debbano stare a casa con tre giorni di anticipo rispetto alle tradizionali vacanze pasquali. Vedremo poi come andranno i dati ad inizio di aprile per capire se riusciremo a tornare in zona arancione, così come è avvenuto dal 1 gennaio ad oggi, periodo in cui ci siamo alternati tra l’arancione e il giallo. Confido che la crescita del numero delle vaccinazioni, ormai sopra le 570.000 e sopra l’88% delle dosi ricevute e somministrate, un dato che è superiore alla media nazionale, ci aiuti a tornare in arancione”.

Da lunedì dunque scatterà la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado e sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio comune di residenza tranne che per motivi di lavoro, salute o necessità.

Zona rossa: le misure previste