'Pisa con noi': gli studenti del Pacinotti raccontano i bombardamenti della Seconda guerra mondiale

Il 16 dicembre ha preso il via il progetto 'Pisa con Noi' dell’ITE Pacinotti, indirizzo Turismo (IIS Galilei- Pacinotti). Il progetto prevede che gli studenti delle terze Turismo accompagnino gli studenti delle scuole medie in un tour guidato nella città di Pisa. L’itinerario tematico ha come oggetto i luoghi della città più duramente colpiti dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Gli studenti dell’ITE Pacinotti hanno seguito con grande interesse un corso di formazione tenuto dai loro insegnanti (i professori Chiara Fioravanti, Antonella Iannaccone, Dario Moretta) che hanno avuto un ruolo determinante nell’appassionare i ragazzi a questo tema.

Il 16 dicembre è stato realizzato il primo tour. "Le studentesse in servizio in quella data sono state molto brave" sostiene la professoressa Chiara Fioravanti che le ha accompagnate. "Ora ci aspettano altre sei uscite con altre classi della scuola media". Il progetto sta riscuotendo un tale successo che la coordinatrice del progetto, la professoressa Marina Giannotta, lo ha proposto anche ai genitori degli studenti della scuola media. "I nostri studenti svolgono con entusiasmo questa attività e noi docenti vorremmo che affrontassero anche un pubblico adulto" aggiunge la docente.

Partecipare al tour è molto facile: basta andare sul sito iisgalileicpacinotti.it, selezionare 'Pisa bombardata' sulla homepage e seguire il percorso della prenotazione. L’ITE Pacinotti propone due tour per i genitori: sabato 8 gennaio e sabato 19 febbraio. I tour sono gratuiti. Gli studenti attendono con trepidazione le prenotazioni.