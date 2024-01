'Tra memoria e ricordo': Cascina rinnova l'impegno contro il nazifascismo

E' partito il ricco programma di 'Tra Memoria e Ricordo 2024' che andrà avanti fino al 9 febbraio. Incontri, mostre, spettacoli teatrali e letture per far sì che non si dimentichino gli orrori perpetrati nel periodo che va dall’inizio degli anni Venti e la fine della seconda guerra mondiale. Un programma realizzato dall’Anpi con il patrocinio del Comune di Cascina.

"Quest’anno celebreremo l’80° anniversario della Liberazione di Cascina - spiega il sindaco Michelangelo Betti - e abbiamo in cantiere una lunga serie di iniziative per ricordare cosa sia stato il fascismo e quali effetti dannosi abbia prodotto anche sul nostro territorio. Proprio in quest’ottica abbiamo pensato di chiudere questa rassegna con un appuntamento incentrato sulla figura di Giulio Guelfi, sindaco di Cascina nel 1920-1921, combattente antifascista ed esule ad Arles come ricordato anche dalla lapide che campeggia nell’atrio del Municipio".

"Anche quest’anno in collaborazione con l’Anpi abbiamo realizzato una serie di iniziative che si inseriscono nell’ambito della rassegna 'Tra Memoria e Ricordo 2024' - spiega l’assessore alla cultura Bice Del Giudice - Si tratta di appuntamenti a carattere culturale e divulgativo indirizzate sia ai ragazzi delle scuole di Cascina sia alla cittadinanza. Siamo partiti con gli incontri nelle scuole con le classi quarte e quinte dell’Istituto 'Falcone' per un incontro con le staffette della memoria, mentre il 18 e 19 gennaio ci sarà lo spettacolo teatrale 'Gino Bartali. Eroe silenzioso' riservato alle scuole secondarie di primo grado alla Città del Teatro".

Si passa così a una lettura collettiva in Biblioteca (il 25 gennaio) dal titolo 'Mai devi dimenticarmi' di Natalia Ginzburg. Il 27, sempre in Biblioteca, sarà inaugurata alle 9.30 la mostra dei lavori realizzati dagli alunni delle scuole primarie alla presenza di un rappresentante dell’Aned, mentre alle 10.30 ci sarà 'Staffette della Memoria', relazioni a cura degli studenti del 'Pesenti'. Sul fronte storico la Biblioteca ospiterà due incontri il 2 e il 9 febbraio: il primo con lo storico Eric Gobetti dal titolo 'Memoria, ricordo e crimini di guerra', preceduto dalla scopertura del trittico donato dall’artista Simonetta Funel; il secondo sarà con Massimiliano Bacchiet, '1920-1922: la violenza fascista nei confronti delle istituzioni. La vicenda del Sindaco di Cascina Giulio Guelfi'. "Un programma - rimarca Bice Del Giudice - per valorizzare sempre di più la nostra storia e la nostra identità locale".

"Anche quest’anno - conclude Franco Tagliaboschi, presidente Anpi Cascina - l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e l’amministrazione comunale hanno inteso collaborare con le scuole del territorio, la Città del Teatro e con cittadine e cittadini. Anche importante è stato il contributo di storici ed esperti del settore. In attesa di vivere tutti gli eventi, voglio ringraziare tutte e tutti coloro (studentesse, studenti, insegnanti, artisti, studiosi, amministratori e volontari dell’Anpi) che hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione del programma".