Tragedia sfiorata sull'Aurelia: mezzo pesante perde un blocco di cemento

Si è sfiorato un incidente stradale di grave portata poco fa lungo la via Aurelia, nella rotatoria che porta all'imbocco dell'Autostrada e che precede Ikea. Un mezzo pesante che stava percorrendo lo svincolo ha perso un blocco di cemento di grandi dimensioni: il carico è piombato sulla carreggiata sfiorando una vettura che si trovava in strada.

L'auto non ha riportato danni, così come il guidatore. Il traffico però dalle 12.30 è completamente fermo nella zona e il blocco di cemento non è ancora stato rimosso dalla carreggiata.