Sui lungarni si mette in mezzo alla strada e impedisce la circolazione: scatta la denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno segnalato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza e un'altra per interruzione di pubblico servizio, ad esito di un controllo del territorio avvenuto ieri, 20 giugno.

I militari stanno aumentando gli sforzi di verifica delle condotte degli automobilisti in particolare sul litorale, in vista della stagione estiva. E' qua che a Tirrenia, al conducente di un'auto, è stato contestato un tasso alcolemico di 1,24 g/l: per lui denuncia e patente di guida ritirata.

Sui lungarni in centro, invece, i Carabinieri sono intervenuti perché una persona, senza un valido motivo, si era piazzata sulla pubblica via impedendo la circolazione e con essa il normale transito degli autobus. La persona è stata identificata e deferita in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria.