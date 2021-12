Pontedera: in arrivo un nuovo semaforo 'intelligente' T-Red

Sarà presto installato un nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni stradali nel territorio del Comune di Pontedera, in località Pardossi, all'intersezione tra via di Fosso Nuovo e via Rio Pozzale, nel senso di marcia in direzione Pontedera - Cascina. Si tratta di un T-Red, che andrà ad affiancare gli impianti analoghi già esistenti alla Bellaria, alla Borra e in viale America. "Un nuovo sistema, richiesto peraltro anche dai residenti della zona, che si inserisce in una cornice più ampia che prevede l'affidamento del servizio di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i semafori dotati di telecamere per rilevare le infrazioni, i cosiddetti T-Red - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Belli - e che si sommerà alla gestione ordinaria e straordinaria delle telecamere 'segugio', quelle che ci sono agli ingressi della città, che verificano il traffico in entrata e in uscita e che indicano, al tempo stesso, anche eventuali irregolarità dei veicoli in transito".

"Proprio su questo versante, quello delle telecamere segugio, ci potrebbero essere presto novità - aggiunge Belli - con l'arrivo di altri due impianti di questo tipo, uno al Romito e un altro a Treggiaia - I Fabbri, in sostanza due nuovi occhi vigili sul territorio. I tempi per chiudere tutto sono rapidi, tra dicembre e le prime settimane di gennaio".