Aeroporti, traffico passeggeri in calo a gennaio al 'Galilei'

Nel mese di gennaio 2024 sono oltre 460mila i passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano con una crescita del +8,6% su gennaio 2023. Un incremento, quello del traffico passeggeri, sostenuto sia dalla crescita dei movimenti dei voli totali (+6,0% rispetto a gennaio 2023) che del load factor (il fattore di riempimento dei posti a disposizione) in progresso di oltre 2 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023, passando dal 79,0% all’81,2%. Lo rende noto Toscana Aeroporti, che gestiche i due scali di Pisa e Firenze.



Aeroporto 'Amerigo Vespucci' di Firenze

Con quasi 195mila passeggeri l’aeroporto di Firenze registra il record di sempre nel mese di gennaio con una crescita del +32,4% sul 2023. La variazione positiva è sostenuta sia dall’andamento dei movimenti dei voli totali (+20,4%) che dal load factor pari al 78,0% (+4,7 p.p.). In aumento sia la componente del traffico di linea

domestico (+123,5%) che quella internazionale (+23,4%). Le destinazioni preferite nel mese di gennaio 2024 dai passeggeri dell’aeroporto di Firenze sono state Parigi, Amsterdam, Roma, Londra e Barcellona.



Aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa

Con oltre 265mila passeggeri transitati nel mese di gennaio 2024, il traffico passeggeri dello scalo pisano è in flessione del 4,1% sul medesimo mese del 2023. La variazione è in conseguenza dei minori movimenti dei voli totali registrati nel periodo (-6,9%) parzialmente compensati dalla crescita del load factor attestatasi

all’83,7% (+1,2 p.p.). Nel dettaglio, la crescita del traffico di linea internazionale (+5,6%) ha parzialmente compensato la flessione (-19,6%) della componente domestica. Nella classifica delle destinazioni maggiormente apprezzate nel mese di gennaio 2024 troviamo Tirana, Londra, Palermo, Catania e Parigi.