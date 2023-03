Pontedera: sottrae oltre mille pallet di merce e generi alimentari a una catena di grande distribuzione

I Carabinieri hanno arrestato un uomo per i reati di furto, ricettazione e appropriazione indebita, in ordine alla sottrazione di circa 1.100 pallet e di generi alimentari destinati alla grossa distribuzione all'interno di diversi supermercati. La merce è stata stoccata all’interno di alcuni magazzini situati in più Comuni della Valdera.

I militari, nei giorni scorsi, hanno raccolto informazioni secondo le quali vi erano stati movimenti sospetti nella zona industriale pontederese, alla quale fin da subito hanno dedicato particolare attenzione. L’attività di prevenzione e repressione, volta a contrastare e contenere il fenomeno dei delitti contro il patrimonio, è stata svolta predisponendo un mirato servizio nella località interessata, nel corso del quale i Carabinieri hanno intercettato un autotrasportatore intento a scaricare indebitamente un cospicuo numero di pallet e generi alimentari, tra cui un'intera forma di parmigiano reggiano del peso di 40 Kg.

Successivamente, sono state eseguite perquisizioni nell’abitazione e in un altro magazzino di proprietà dell’indagato, dove sono stati scoperti ulteriori pallet e un’ingente quantità di merce destinata sempre alla catena di supermercati, il tutto per un valore complessivo di circa 25.000 euro. La merce rinvenuta è stata parzialmente restituita all'azienda di grande distribuzione.