Servizio di trasporto abusivo per i turisti: l'appello per tutelare Ncc e taxi

“I recenti tragici incidenti sul lavoro hanno, giustamente, riacceso i riflettori sui temi della sicurezza e del lavoro irregolare”. È quanto dichiara Filippo Novi, presidente provinciale degli NCC-Confartigianato Pisa, che così prosegue: “Come categoria NCC-Confartigianato Pisa, vogliamo dare il nostro contributo per l’affermazione della legalità e siamo pronti a collaborare per combattere il fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico persone non di linea”.

“Nella città di Pisa, le zone con maggior densità di abusivi sono l’Aeroporto Galilei, la Stazione Pisa Centrale e Piazza del Duomo - dice Massimiliano Corbo, membro del Consiglio Direttivo NCC-Confartigianato Pisa - in particolare, in zona aeroporto, operano arbitrariamente mezzi adibiti ad ‘uso proprio’, di proprietà di hotel o di agenzie turistiche fuori Pisa e/o con targa di Stati stranieri. Anche le attività ricettive, in alcuni casi, alimentano un mercato non regolare, fornendo agli ospiti un proprio servizio ‘abusivo’ di trasporto”.

Aggiunge Roberto Lucarelli, anche lui membro del Consiglio Direttivo NCC-Confartigianato Pisa: “Ci sono poi talune agenzie di viaggi che effettuano continui servizi di transfer e tour giornalieri, utilizzando autoveicoli non adibiti a servizio pubblico non di linea e con autisti non aventi i titoli prescritti dalle leggi e dalle normative di settore. Poi ci sono le Comunità Etniche che si muovono solo con clientela reperita dal web e le loro autovetture, con targhe sia italiane sia straniere dei paesi dell’est, arrivano e stazionano nei posteggi pubblici in attesa della clientela”.

“Fenomeni di abusivismo o di concorrenza sleale, non nascondiamoci dietro una foglia di fico - dice il presidente Filippo Novi - potrebbero talvolta verificarsi anche tra gli stessi NCC. Potrebbe accadere che qualche operatore con regolare autorizzazione utilizzi un numero di vetture aggiuntive che, invece, svolgerebbero il servizio senza disporre di autorizzazione NCC”.

Il segretario generale di Confartigianato Imprese Pisa, Michele Mezzanotte, annuncia di voler chiamare in causa le istituzioni: “La nostra associazione è disponibile e pronta a dare il proprio fattivo contributo. I nostri NCC hanno ‘occhi esperti’ per individuare facilmente i fenomeni descritti. Per questo, nei prossimi giorni, proporremo alle varie Istituzioni locali dello Stato, al Comune di Pisa, all’ENAC, a Toscana Aeroporti ed alle Forze di Polizia, con l’eventuale coinvolgimento anche delle altre sigle sindacali di categoria, di agire insieme per tutelare e promuovere il lavoro degli NCC e dei taxi, per migliorare la qualità del servizio pubblico non di linea offerto ai cittadini, per contrastare ogni tipo di insopportabile abusivismo, per salvaguardare la sicurezza degli operatori di settore e dei passeggeri loro clienti”.