Trasporti: previsti disagi e ritardi nelle corse degli autobus di lunedì 10 gennaio

Nella giornata di domani, lunedì 10 gennaio, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid molti autisti di Autolinee Toscane non potranno lavorare. Per questo sono previsti disagi sui servizi urbani ed extraurbani, data la piena ripresa dell’attività scolastica con un servizio con un numero di corse previsto maggiore del periodo festivo e anche di venerdì scorso, primo parziale giorno di riapertura delle scuole. "Ci dispiace ma stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Per questo desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutti i nostri dipendenti per lo sforzo che stanno compiendo" spiega la direzione dell'azienda.

Per il Dipartimento Sud di Autolinee Toscana, con i dati aggiornati al pomeriggio odierno, sono previste le assenze di 53 autisti a Siena; 27 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino, per un totale di 111 autisti in malattia o comunque impossibilitati a lavorare. Per il Dipartimento Nord, a Massa Carrara ci sono 25 autisti malati, 47 a Lucca, 45 a Pisa e 48 a Livorno per un totale di 165. Per il Dipartimento Centro 238 a Firenze urbano, 39 nel Firenze extraurbano, 35 a Pistoia e 44 a Prato/Empoli, per un totale di 356.

Di seguito l’elenco delle criticità previste per il territorio pisano. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili.

- Urbano Pisa: riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee, con possibili corse saltate in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio.

- Urbano Pontedera: soppressione della navetta A dalle 11:45 fino a fine servizio.

- Soppressa la linea Extraurbano 320 San Miniato (tratta p.zza Dante-p.zza Eufemi) fascia 6:08/8:45 e dalle 10:45 a fine servizio.

- Soppressa linea Extraurbano 190 corsa Pisa-Pontedera ore 18 e corsa Pontedera-Pisa ore 18:50.