Trasporto pubblico locale: si avvicina il passaggio di consegne Ctt Nord-Autolinee Toscane

I vertici di Ctt Nord s.r.l. e Autolinee Toscane s.p.a., rispettivamente il vecchio ed in nuovo gestore del servizio del trasporto pubblico locale in Toscana, si sono incontrati oggi 20 luglio per favorire un funzionale passaggio di consegne nella gestione. Lo scopo, recita una nota congiunta, è quello di "dare continuità alla programmazione, all' organizzazione e allo svolgimento delle attività funzionali al subentro del nuovo gestore, in un’ottica di positiva collaborazione e in modo da assicurare un rapido e ordinato passaggio di consegne". I numerosi ricorsi degli ultimi anni sono quindi una storia archiviata.

"E' stato un incontro positivo - ha dichiarato l’avv. Filippo Di Rocca, presidente di Ctt Nord - abbiamo condiviso un percorso per il passaggio dei beni essenziali e per favorire così il processo di subentro". "Un passo importante nella giusta direzione - lo ha definito Jean Luc Laugaa, amministratore delegato di Autolinee Toscane - ringrazio i vertici di Ctt per la disponibilità e la fattiva collaborazione".