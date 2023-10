Autolinee Toscane informa che è è stato proclamato uno sciopero aziendale di 8 ore per il giorno 6 novembre 2023 da parte di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal per la Provincia di Pisa.

L’azione di sciopero aziendale ha le seguenti rivendicazioni: problematiche sulla vendita a bordo dei biglietti; procedure di versamento dei corrispettivi dei biglietti per il personale afferente alle sedi periferiche; adeguata formazione del personale sulle procedure per la vendita a bordo.

Le modalità di attuazione, in coerenza con l’autorizzazione da parte della Commissione Garanzia Scioperi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano le seguenti: astensione dal lavoro del personale viaggiante dalle ore 14.30 alle ore 22.30; astensione dal lavoro del personale impiegatizio ed operai per l'intera giornata.

La percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 4 ore proclamata dagli stessi sindacati, per il 22 luglio scorso, era stata del 34,48%.