Valdera e Val di Cecina: la Società della salute guarda al terzo settore per il trasporto sociale

La Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera ha indetto un avviso per la co-progettazione e realizzazione di un modello integrato di trasporto sociale e trasporto per persone con fragilità socio-economica. L'avviso è indirizzato agli enti del terzo settore interessati.

Il progetto si compone di due moduli. Il modulo A prevede la realizzazione di un servizio di mobilità assistita con la presenza di accompagnatori su mezzi idonei e attrezzati in grado di: garantire la mobilità delle persone residenti nel territorio della Sds, con disabilità specifiche e limitanti l’autonomia negli spostamenti. Il servizio è finalizzato a permettere la frequenza a scuole superiori, centri diurni, ospedali, altri servizi socio sanitari e luoghi per la realizzazione di specifici progetti di socializzazione e occupazionali predisposti dai servizi socio-sanitari della zona-distretto.

Il modulo B prevede l'organizzazione di una rete di trasporti per la presa in carico dei soggetti con fragilità socio-economica, al fine di garantire l’equità di accesso ai cicli di prestazioni terapeutiche del sistema sanitario regionale. C’è tempo fino alle 12 di venerdì 17 novembre per presentare domanda di partecipazione. Per conoscere le modalità di presentazione della domanda e ogni altri singolo dettaglio o informazione si rimanda all'avviso pubblico e alla relativa modulistica disponibili sul sito della Società della Salute Alta Val di Cecina - Valdera al link https://www.sdsvaldera.it.