Calci: al via gli interventi programmati contro le zanzare

In vista dei mesi più caldi riprendono sul territorio di Calci gli interventi programmati contro il proliferare di zanzare che, come già l’anno scorso, saranno soltanto larvicidi e non adulticidi. Con delibera di giunta della Regione Toscana n. 582 del 23 maggio 2022 è stato fatto divieto di eseguire trattamenti di disinfestazione adulticida programmati a calendario e continuativi, che restano invece possibili solo per contrastare ben localizzate e circostanziate infestazioni.

La lotta larvicida, essendo un intervento preventivo, è considerata dall'amministrazione il metodo più razionale ed efficace di contenimento delle zanzare. Gli interventi vanno effettuati solo durante il periodo di attività della zanzara, a partire da aprile, con intervallo fra due trattamenti a seconda del tipo di larvicida utilizzato, che viene inserito dove sono presenti ristagni di acqua. Pertanto, prevalentemente, in tombini e caditoie.

La ditta incaricata dei trattamenti antilarvali nel Comune di Calci per il 2023 ha comunicato il seguente calendario degli interventi larvicidi sul territorio: 18 aprile, 16 maggio, 6 e 27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto. L’amministrazione comunale invita i cittadini a tener presente il calendario e a collaborare, adottando anche in proprio quegli accorgimenti utili a limitare il proliferare delle zanzare, in particolare della zanzara tigre (Aedes Albopictus).

La diffusione della zanzara tigre è tipicamente urbana, proprio per la sua propensione a deporre le uova in piccole raccolta d'acqua. Per questo, è necessario monitorare tutte le zone in cui l'acqua ristagna, come i sottovasi di piante e fiori, le aiuole e le vasche e fontane ornamentali, qualsiasi contenitore lasciato all'aperto, le grondaie, ecc.